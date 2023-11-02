Зеленський і президент Євроради обговорили виконання Україною рекомендацій для вступу в ЄС

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.
Про це йдеться в дописі глави держави на його сторінках у соцмережах.
Зеленський привітав Мішеля з 30-річчям Маастрихтського договору.
Під час розмови йшлося про майбутню зустріч Європейської ради у грудні 2023 року і досягнення України у виконанні семи рекомендацій.
"Погодились, що з Україною ЄС стане ще сильнішим. Запросив співрозмовника відвідати нашу країну", - додав Президент.
Нагадаємо, Шарль Мішель відвідав Україну цьогоріч у лютому. Згодом під час однієї з телефонних розмов із Зеленським йшлося про можливість старту переговорів щодо членства України в ЄС.
Минулого місяця президент Європейської ради зустрівся з главою нашої держави у межах участі в ІІІ саміті Європейської політичної спільноти. Мішель заявив тоді, що Євросоюз готує додатковий потужний пакет підтримки для довгострокових відносин.