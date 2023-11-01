Верховний Суд зобов’язав встановити обставини зриву поїздки Порошенка на Парламентську асамблею НАТО у травні 22 року, - адвокат

Прикордонники двічі не випустили експрезидента в той час, коли інші члени делегації перетнули кордон без проблем.

Верховний Суд задовольнив позовні вимоги Петра Порошенка і зобов’язав Львівський окружний адміністративний суд встановити обставини зриву його поїздки на Парламентську асамблею НАТО у травні 2022 року. Про це у блозі на сайті «Українська правда» повідомив адвокат Порошенка Ігор Головань.

«Більш як рік тому, у травні 2022-го, влада зірвала участь п’ятого президента України Петра Порошенка у Парламентській асамблеї країн НАТО. Петро Порошенко був у складі офіційної делегації українського парламенту, відповідне розпорядження про відрядження підписано головою ВР. А п’ятого президента України просто не пропустили через кордон», – нагадав Головань обставини справи.

Тоді Львівський окружний адміністративний суд, а за ним і Восьмий апеляційний у задоволенні позовних вимог відмовили.

«Як констатував згодом Верховний Суд, судами першої та апеляційної інстанцій взагалі не встановлювалися фактичні обставини, пов’язані із відмовою Петру Порошенку позивачу у перетинанні державного кордону та не досліджувалися відповідні докази! Тому Верховний Суд рішення Львівського окружного адміністративного суду та постанову Восьмого апеляційного адміністративного суду скасував і направив справу на новий розгляд до Львівського окружного адміністративного суду», – повідомив Головань.

«Львівський окружний адміністративний суд тепер змушений буде встановити фактичні обставини зриву поїздки Петра Порошенка до Вільнюса на ПА НАТО. І ми дізнаємося, хто конкретно перешкоджає руху України у НАТО та ЄС», – додав він.

Як відомо, у травні 2022 року влада зірвала участь Петра Порошенка у Парламентській асамблеї НАТО попри те, що документи із затвердженням складу офіційної делегації підписав Голова Верховної Ради Стефанчук. Прикордонники двічі відмовили Порошенку у перетині кордону для участі у ПА НАТО. Як зауважили у партії «Європейська Солідарність», жодних підстав, які б обмежували право Петра Порошенка виїжджати за межі України, не було. Народний депутат України має право безперешкодно відповідно до Конституції і Закону «Про статус народного депутата» перетинати державний кордон України. Петро Порошенко рухався у службове відрядження на підставі Розпорядження Голови Верховної Ради разом з іншими членами делегації. Всіх їх випустили, окрім Петра Порошенка.