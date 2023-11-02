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Глави МЗС України та Туреччини обговорили безпекову ситуацію у Чорному морі

Також обговорили тему експорту українського зерна.

Глави МЗС України та Туреччини обговорили безпекову ситуацію у Чорному морі
Фото: Дмитро Кулеба "Х"

У Чертвер під час зустрічі у Берліні глава МЗС України Дмитро Кулеба разом із главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом обговорили ситуацію з безпекою в Чорноморському регіоні та щодо експорту українського зерна на світові ринки.

Про це Кулеба повідомив у мережі Х.

"Перебуваючи в Берліні, я зустрівся зі своїм турецьким колегою Хаканом Фіданом. Ми обговорили ситуацію в сфері безпеки в Чорноморському регіоні та експорт українського зерна на світові ринки", – написав глава МЗС.

Також дипломати обговорили ситуацію на Близькому Сході.

Нагадаємо, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спростувало інформацію про нібито скасування або непрогнозовану зупинку тимчасового коридору для руху цивільних суден з та до портів "Великої Одеси".

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