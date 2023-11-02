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Кулеба: Вступ України до ЄС зміцнить його безпеку та зовнішню політику

"Україна стане доданою вартістю, а не тягарем для ЄС".

Кулеба: Вступ України до ЄС зміцнить його безпеку та зовнішню політику
Фото: МВС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що розширення – єдиний спосіб для ЄС стати сильнішим, і вступ України принесе переваги, а не стане тягарем для Євросоюзу.

Про це він заявив на міністерській конференції "Ширший, сильніший Союз – підготовка ЄС до розширення та країн-кандидатів до вступу", яка відбувається сьогодні у Берліні за участі міністрів закордонних справ низки держав-членів та кандидатів на вступ до ЄС.

Кулеба наголосив, що Україна докладає значних зусиль і досягає відчутних результатів у реформуванні країни. Реформи життєво важливі для українського суспільства і вони роблять Україну сильнішою та витривалішою.

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"Вступ України до Євросоюзу означатиме зміцнення безпеки Європи, а не її послаблення. Україна стане доданою вартістю, а не тягарем для ЄС. Агресія Росії проти України показала, що ЄС може бути сильним і діяти рішуче, однак реформування ЄС не має демотивувати нові країни-члени чи відтерміновувати їх вступ", - зазначив голова МЗС.

Він підкреслив, що процес розширення не повинен стати заручником внутрішніх реформ ЄС. Внутрішнє реформування блоку та виборчі процеси в окремих країнах не мають вплинути на динаміку переговорів про вступ нових держав-членів.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна майже реалізувала сім рекомендацій Єврокомісії для вступу в ЄС.

26 жовтня президент Румунії закликав розпочати переговори про вступ до ЄС України та Молдови до кінця цього року.

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