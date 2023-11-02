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Віцеканцлер Німеччини вимагає від об'єднань німецьких мусульман засудити антисемітські акції у країні

Роберт Хабек закликав мусульманські об'єднання у ФРН дистанціюватися від антисемітизму. 

Віцеканцлер Німеччини вимагає від об'єднань німецьких мусульман засудити антисемітські акції у країні
Роберт Хабек
Фото: ЕРА/UPG

Міністр економіки ФРН, віцеканцлер Роберт Хабек заявив, що безпека Ізраїлю є державною доктриною Німеччини, пише DW. 

В опублікованому ввечері в середу, 1 листопада, відео він висловився проти антисемітизму та ненависті до Ізраїлю, а також різко розкритикував антисемітські тенденції серед німецьких мусульман, правих екстремістів та лівих активістів. 

Майже 10-хвилинний ролик, розміщений у соцмережах федерального міністерства економіки та захисту клімату вранці 2 листопада вже набрав близько 5 млн переглядів та 7 тисяч репостів.

“Єврейські громади застерігають своїх членів від відвідування деяких місць заради власної безпеки, і це відбувається тут, у Німеччині, майже через 80 років після Голокосту", - зазначив він. 

При цьому заснування Держави Ізраїль після злочинів німецького нацизму було обіцянкою захисту євреїв, і Німеччина взяла на себе зобов'язання щодо його виконання, нагадав віцеканцлер. 

Фраза про те, що безпека Ізраїлю є державною доктриною Німеччини, ніколи не була порожніми словами і не повинна ними ставати, підкреслив він.

У зв'язку з цим він рішуче виступив проти "ненависників Ізраїлю" та жителів ФРН, які симпатизують терористичній організації ХАМАС

"Не можна терпіти антисемітизм у будь-якій формі. Масштаби ісламістських демонстрацій у Берліні та інших містах ФРН неприйнятні та вимагають жорсткої політичної відповіді", - упевнений Хабек. 

Він підкреслив, що спалювання ізраїльських прапорів на демонстраціях та "вихваляння терору ХАМАС" є кримінальними злочинами, за які доведеться відповісти в суді. Громадяни інших держав, які цим займаються, ризикують своїм статусом перебування в Німеччині, попередив німецький міністр.

Водночас Хабек закликав мусульманські об'єднання у ФРН "з усією чіткістю дистанціюватися від антисемітизму, щоб не підривати власні вимоги до толерантності". 

За його словами, деякі об'єднання вже виступили з такими заявами та дистанціювалися від терористичних акцій ХАМАС та антисемітизму, але вони були у меншості, а деякі з них зробили це недостатньо чітко. 

"Релігійній нетерпимості немає місця в Німеччині", - заявив він.

Крім того, один із провідних представників німецьких "зелених" розкритикував "укорінений антисемітизм" у Німеччині, зокрема серед деяких лівих політичних сил і навіть серед молодих "активістів". 

"Боротьба проти колоніалізму не повинна вести до антисемітизму", - наголосив він. Нагадаємо, Німеччина повністю забороняє діяльність ХАМАСу та пропалестинського Самідуну. Німецьке крило Самідуна буде розформовано.

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