Міністр економіки ФРН, віцеканцлер Роберт Хабек заявив, що безпека Ізраїлю є державною доктриною Німеччини, пише DW.

В опублікованому ввечері в середу, 1 листопада, відео він висловився проти антисемітизму та ненависті до Ізраїлю, а також різко розкритикував антисемітські тенденції серед німецьких мусульман, правих екстремістів та лівих активістів.

Майже 10-хвилинний ролик, розміщений у соцмережах федерального міністерства економіки та захисту клімату вранці 2 листопада вже набрав близько 5 млн переглядів та 7 тисяч репостів.

Der Terrorangriff der Hamas auf #Israel ist jetzt bald vier Wochen her. Vieles ist seitdem passiert, die öffentliche Debatte aufgeheizt und verworren. Im Video deshalb einige Gedanken von Vizekanzler und Minister Robert #Habeck zur Einordnung und Differenzierung. pic.twitter.com/v79XcHpVZo — Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (@BMWK) November 1, 2023

“Єврейські громади застерігають своїх членів від відвідування деяких місць заради власної безпеки, і це відбувається тут, у Німеччині, майже через 80 років після Голокосту", - зазначив він.

При цьому заснування Держави Ізраїль після злочинів німецького нацизму було обіцянкою захисту євреїв, і Німеччина взяла на себе зобов'язання щодо його виконання, нагадав віцеканцлер.

Фраза про те, що безпека Ізраїлю є державною доктриною Німеччини, ніколи не була порожніми словами і не повинна ними ставати, підкреслив він.

У зв'язку з цим він рішуче виступив проти "ненависників Ізраїлю" та жителів ФРН, які симпатизують терористичній організації ХАМАС.

"Не можна терпіти антисемітизм у будь-якій формі. Масштаби ісламістських демонстрацій у Берліні та інших містах ФРН неприйнятні та вимагають жорсткої політичної відповіді", - упевнений Хабек.

Він підкреслив, що спалювання ізраїльських прапорів на демонстраціях та "вихваляння терору ХАМАС" є кримінальними злочинами, за які доведеться відповісти в суді. Громадяни інших держав, які цим займаються, ризикують своїм статусом перебування в Німеччині, попередив німецький міністр.

Водночас Хабек закликав мусульманські об'єднання у ФРН "з усією чіткістю дистанціюватися від антисемітизму, щоб не підривати власні вимоги до толерантності".

За його словами, деякі об'єднання вже виступили з такими заявами та дистанціювалися від терористичних акцій ХАМАС та антисемітизму, але вони були у меншості, а деякі з них зробили це недостатньо чітко.

"Релігійній нетерпимості немає місця в Німеччині", - заявив він.

Крім того, один із провідних представників німецьких "зелених" розкритикував "укорінений антисемітизм" у Німеччині, зокрема серед деяких лівих політичних сил і навіть серед молодих "активістів".

"Боротьба проти колоніалізму не повинна вести до антисемітизму", - наголосив він. Нагадаємо, Німеччина повністю забороняє діяльність ХАМАСу та пропалестинського Самідуну. Німецьке крило Самідуна буде розформовано.