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У Данії закрили справу про державну зраду проти колишнього міністра оборони

Справу закрили, щоб запобігти поширенню секретної інформації.

У Данії закрили справу про державну зраду проти колишнього міністра оборони
Колишній міністр оборони Данії Клаус Йорт Фредеріксен
Фото: EPA/UPG

Державний прокурор Данії припинив кримінальне провадження проти колишнього міністра оборони Клауса Йорта Фредеріксена, якого звинуватили в державній зраді за нібито розголошення державної таємниці.

Про це пише Bloomberg.

Рішення було прийнято після того, як Служба оборонної розвідки Данії оцінила, що небезпечно оприлюднювати топсекретну інформацію у справах проти Фредеріксена, який обіймав посаду міністра оборони з 2016 по 2019 рік, і Ларса Фіндсена, колишнього керівника розвідувальної служби. 

Минулого місяця Верховний суд ухвалив, що частина судових процесів буде відкритою. 

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Суд також постановив, що обвинувачені повинні мати доступ до судових протоколів, які містять секретну інформацію, без введення вимог щодо поводження з документами. Це збільшить ризик “неконтрольованого поширення інформації”, зазначив прокурор.

Нагадаємо, заступник прем'єр-міністерки та міністр економіки Данії, лідер Ліберальної партії Якоб Еллеманн-Єнсен заявив, що він негайно йде з політики. Еллеманн-Єнсен повернувся до політики у серпні після шестимісячної відпустки через стрес. Але через погані результати опитування громадської думки члени партії тиснули на нього. 

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