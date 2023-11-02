У Данії закрили справу про державну зраду проти колишнього міністра оборони

Державний прокурор Данії припинив кримінальне провадження проти колишнього міністра оборони Клауса Йорта Фредеріксена, якого звинуватили в державній зраді за нібито розголошення державної таємниці.

Про це пише Bloomberg.

Рішення було прийнято після того, як Служба оборонної розвідки Данії оцінила, що небезпечно оприлюднювати топсекретну інформацію у справах проти Фредеріксена, який обіймав посаду міністра оборони з 2016 по 2019 рік, і Ларса Фіндсена, колишнього керівника розвідувальної служби.

Минулого місяця Верховний суд ухвалив, що частина судових процесів буде відкритою.

Суд також постановив, що обвинувачені повинні мати доступ до судових протоколів, які містять секретну інформацію, без введення вимог щодо поводження з документами. Це збільшить ризик “неконтрольованого поширення інформації”, зазначив прокурор.

Нагадаємо, заступник прем'єр-міністерки та міністр економіки Данії, лідер Ліберальної партії Якоб Еллеманн-Єнсен заявив, що він негайно йде з політики. Еллеманн-Єнсен повернувся до політики у серпні після шестимісячної відпустки через стрес. Але через погані результати опитування громадської думки члени партії тиснули на нього.