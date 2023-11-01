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Армія оборони Ізраїлю заявила, що прорвала передню лінію оборони ХАМАС на півночі Гази

"Наземна операція просувається за планом", - повідомив речник ЦАХАЛу.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що прорвала передню лінію оборони ХАМАС на півночі Гази
Фото: EPA/UPG

Армія оборони Ізраїлю прорвала передню лінію оборони ХАМАС на півночі Гази.

Про це заявив речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі, передає The Times of Israel.

"Наземна операція просувається за планом", - зазначив Хагарі.

Він додав, що завдяки "завчасному плануванню, точній розвідці та спільним атакам [з суші, повітря та моря] наші сили прорвали передню лінію оборони Хамаса на півночі сектора Гази".

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Нагадаємо, із початку війни ЦАХАЛ завдав ударів по 11 тисячах об’єктах терористів у Газі.

Тим часом США та Ізраїль розглядають варіанти майбутнього для Гази в разі витіснення ХАМАСу. Зокрема, йдеться про можливість створення багатонаціональних сил, які можуть включати американські війська.

Крім того, Армія оборони Ізраїлю заявила, що посилила район Червоного моря ракетними кораблями. Це сталося після того, як Ємен випустив по Ізраїлю ракети і дрони.

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