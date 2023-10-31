Ємен випустив на Ізраїль ракети і дрони

Країна заявила про свою підтримку Гази.

Збройні сили Ємену вдарили по Ізраїлю ракетами і дронами.

Про це у соцмережі Х повідомив єменський бригадний генерал Ях'я Сарі.

За його словами, Ємен запустив "велику партію балістичних і крилатих ракет, а також велику кількість безпілотників".

Сарі зазначив, що його держава підтримує палестинців, а ситуацію в Газі назвав "ізраїльсько-американською агресією".

Нагадаємо, нещодавно військовий корабель ВМС США USS Carney збив три наземні ракети, а також кілька безпілотників, які були запущені підтримуваними Іраном силами хуситів у Ємені. Повітряні цілі, ймовірно, прямували на північ уздовж Червоного моря, “потенційно до цілей в Ізраїлі”.

Тим часом США готують 2000 військових до розгортання для допомоги Ізраїлю, але без піхоти. А командувач південного угруповання військ ЦАХАЛу заявив про початок наступу на ХАМАС у секторі Гази