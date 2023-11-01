США та Ізраїль розлядають можливість введення миротворців до сектору Гази після можливої перемоги над ХАМАС

До складу миротворців можуть увійти американські, британські та французькі війська. Також розглядається передача Гази під нагляд ООН.

США та Ізраїль розглядають варіанти майбутнього для сектору Гази, включаючи можливість створення багатонаціональних сил, які можуть включати американські війська, якщо ізраїльським силам вдасться витіснити ХАМАС, пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Один із варіантів передбачає створення миротворчих сил за зразком тих, які спостерігають за мирним договором між Єгиптом та Ізраїлем 1979 року. Ще один варіант передбачає передачу Гази під тимчасовий нагляд ООН.

Джерела підкреслили, що розмови все ще знаходяться на ранній стадії і багато що може змінитися. Деякі офіційні особи США вважають такі варіанти передчасними або малоймовірними.

Але держсекретар Ентоні Блінкен у вівторок під час виступу перед Сенатом повідомив, що США розглядають низку варіантів майбутнього Гази.

“Ми не можемо повернутися до статус-кво, коли ХАМАС керує Газою”, — сказав Блінкен, який відправиться до Ізраїлю в п’ятницю.

За його словами, також є неприйнятним варінат, коли Ізраїль будет керувати чи контролювати Газу.

Зі свого боку, речник Ради національної безпеки США Едрієнн Уотсон сказала Bloomberg у вівторок увечері, що «відправка американських військ до Гази у складі миротворчих сил не розглядається і не обговорюється».

Державний департамент відмовився коментувати ці плани.

Ізраїльські офіційні особи неодноразово заявляли, що вони не мають наміру окуповувати Газу, але вони також заявили, що подальше правління ХАМАС є неприйнятним.

Також мало ймовірно, що Палестинська адміністрація, яка керує Західним берегом, захоче або зможе взяти під свій контроль Газу.

Офір Фальк, зовнішньополітичний радник прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, сказав: «Передумовою для всіх варіантів (майбутнього Гази, - ред.) є знищення ХАМАС. Усі обговорювані варіанти базуються на передумові демілітаризації Гази».

Зазначається, що усі варіанти становлять політичну небезпеку для президента Джо Байдена та інших країн, включаючи країни Перської затоки, не кажучи вже про Ізраїль. Байден вважає, що загроза навіть невеликого контингенту американських військ може виявитися політично ризикованою, за словами особи, знайомої з його думкою, яка додала, що США не близькі до прийняття такого рішення. Крім того, ще не ясно, чи можуть арабські держави бути зацікавлені в участі, повідомило інше джерело.

Зрештою, Байден та інші офіційні особи США кажуть, що кінцева точка, яка включає суверенну палестинську державу, необхідна, але як саме досягти цього результату, майже не згадується в дискусіях, публічних чи приватних. А Ізраїль каже, що його військова операція може тривати місяцями та призведе до створення буферної зони навколо Гази.

За словами чиновників, одним із варіантів було б надання тимчасового контролю над Газою країнам регіону за підтримки військ США, Великобританії, Німеччини та Франції. В ідеалі, він також включатиме представників арабських країн, таких як Саудівська Аравія чи Об’єднані Арабські Емірати.

Другий варіант – це миротворчі сили за зразком Багатонаціональних сил і групи спостерігачів, які діють на Синайському півострові та навколо нього, дотримуючись умов мирного договору між Єгиптом та Ізраїлем. Ізраїль вважає, що ця ідея заслуговує на розгляд, повідомляють джерела.

Третім варіантом було б тимчасове управління сектором під егідою ООН. Це мало б перевагу легітимності, наданої ООН, але Ізраїль вважає це непрактичним і що від ООН мало хорошого.

Раніше цього місяця ізраїльський міністр Бенні Ганц назвав Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша «апологетом терору» після того, як Гутерріш стверджував, що атаки 7 жовтня «не відбулися у вакуумі».

Нагадаємо, нещодавно командувач південного угруповання військ ЦАХАЛу заявив про початок наступу на ХАМАС у секторі Гази: “Як би довго не тривали бої, якими б важкими вони не були, не буде іншого результату, крім перемоги”.