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Минулого року США, Великобританія і Франція попередили Росію про наслідки застосування ядерної зброї проти України, - ЗМІ

Йшлось про відповідь за допомогою конвенційних озброєнь.

Минулого року США, Великобританія і Франція попередили Росію про наслідки застосування ядерної зброї проти України, - ЗМІ
Фото: CypLIVE

Восени 2022 року США, Великобританія і Франція попередили Росію про наслідки застосування ядерної зброї у війні проти України. Це на тривалий час усунуло ядерну загрозу з російської риторики.

Про це йдеться в матеріалі голови московського бюро Financial Times Макса Седдона, повідомляє "Європейська правда".

Російський диктатор Володимир Путін ще в лютому 2022 року вперше натякнув на можливість завдати обмеженого ядерного удару по Україні. Згодом, після анексії чотирьох українських областей, він пообіцяв "використовувати всі засоби, які є в нашому розпорядженні" для захисту цих завоювань.

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"Ці погрози спонукали США, Великобританію і Францію пообіцяти відповідь за допомогою конвенційних озброєнь", – повідомив Макс Седдон з посиланням на неназваних діючих і експосадовців.

Також свою роль зіграв президент Китаю Сі Цзіньпін. Він особисто застеріг Путіна від використання ядерної зброї, зокрема під час візиту до Москви в березні 2023 року.

Крім того, джерела журналістів у НАТО говорили про "фізичну відповідь" у відповідь на ядерний удар Росії по Україні, але без конкретики.

В результаті, минулої осені російський диктатор визнав, що використання тактичної ядерної зброї не має "ні політичного, ні військового сенсу", і практично перестав говорити про ядерні погрози.

Макс Седдон зазначає, з посиланням на експертів, що зараз РФ намагається стримувати подальшу військову підтримку України з боку Заходу, і тому вдається до теми ядерної зброї.

Нагадаємо, Росія перекинула ядерну зброю на територію Білорусі. Однак, в українській розвідці запевнили, що Білорусь не готова до використання російської ядерної зброї.

Як раніше повідомлялось, президент США Байден вважає, що немає реальної перспективи застосування Росією ядерної зброї.

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