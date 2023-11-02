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ЦАХАЛ завдає ракетних ударів по Лівану

Ізраїль звинувачує Ліван у причетності до нападу на країну.

ЦАХАЛ завдає ракетних ударів по Лівану
Фото: EPA/UPG

Армія оборони Ізраїлю веде масштабні повітряні атаки проти ліванської "Хезболли" у відповідь на ракетний обстріл півночі Ізраїлю з території Лівану, – пише The Times of Israel.

У ЦАХАЛ оголосили, що вважають причетними терористів з "Хезболли" до актів насильства в Ізраїлі.

В армії Ізраїлю заявили, що винищувачі, танки й артилерія вразили командні пункти, позиції для пуску ракет, склади озброєнь та інші об'єкти військової інфраструктури "Хезболли".

У свою чергу в "Хезболлі" раніше заявили, що в четвер атакували за допомогою керованих ракет і артилерії одночасно 19 позицій ЦАХАЛ в Ізраїлі вздовж кордону з Ліваном.

У ЦАХАЛ повідомили про ліквідацію ще 130 членів ХАМАС за останні кілька годин у Секторі Гази. В ударах по анклаву взяли участь ВПС і ракетні катери ВМС Ізраїлю, уражено цілі ХАМАС уздовж берегової лінії.

Нагадаємо, ЦАХАЛ почав широкомасштабну операцію зі знищення тунелів ХАМАС у секторі Гази, які перебувають під контролем Ізраїлю. 

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