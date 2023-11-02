У США заявляють, що Росія, ймовірно, надає системи ППО терористам "Хезболли", - WSJ

США мають розвідувальні дані про те, що група "Вагнера", російське воєнізоване угруповання, може надати систему протиповітряної оборони "Хезболлі", – пише The Wall Street Journal з посиланням на офіційних осіб США.

Йдеться про систему SA-22, яка використовує зенітні ракети та гармати протиповітряної оборони для перехоплення літаків.

За словами американського чиновника, у Вашингтоні ще не підтвердили факт постачання Росією ППО для "Хезболли". Однак США вже розмістили авіаносець у Східному Середземномор'ї, щоб спробувати стримати терористичне угрупування Лівану.

Нагадаємо, минулого тижня до Росії з візитом прибула делегація "ХАМАСу". Про що говорили терористи невідомо.