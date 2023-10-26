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До Москви прибула делегація ХАМАС і представник Ірану

З ким саме вони зустрічатимуться, не уточнюється.

До Москви прибула делегація ХАМАС і представник Ірану
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

До Москви прибув "член політбюро палестинського руху ХАМАС" Абу Марзук із делегацією, а також заступник міністра закордонних справ Ірану Алі Багері Кані.

Про це повідомили російські ЗМІ "РИА Новости", ТАСС, а також МЗС РФ.

З ким саме зустрічатимуться представникии ХАМАС, не уточнюється. Візит також не анонсували публічно.

Пізніше спікерка російського МЗС Марія Захарова повідомила, що заступник міністра закордонних справ Ірану Алі Багері Кані зустрівся із заступником глави МЗС РФ Михайлом Галузіним.

Нагадаємо, наразі відомо про 21 загиблого та одного зниклого безвісти українця в Ізраїлі внаслідок нападу бойовиків ХАМАС 7 жовтня.

Як відомо, ситуація по периметру Ізраїлю загострюється. У війну можуть вступити інші сили, керовані Іраном. Водночас трагедія в лікарні Аль-Ахлі в Газі розбурхала арабський світ. Ізраїль і США заявили, що за інцидентом стоїть третя сторона – терористи з іще одного проіранського угруповання "Ісламський джихад". ЦАХАЛ і американська розвідка надали докази цього. Що, втім, не переконало сотень тисяч арабів, котрі масово протестують у багатьох країнах не лише Близького Сходу, а й Європи.

Про те, чи готовий Іран атакувати Ізраїль, і чи можливе залучення інших країн регіону, LB.ua розповів ексголова Ради національної безпеки Ізраїлю Еялемь Хулата. Коли почалася війна Росії проти України, він керував ізраїльським Радбезом і відповідав, зокрема, за допомогу Києву. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Ексглава Ради безпеки Ізраїлю Еяль Хулата: «Тепер Іран може вільно торгувати балістичними ракетами з Росією»".

Також читайте про те, чому Україні час визнати ХАМАС терористичною організацією.

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