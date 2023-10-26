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ХАМАС витратив 100 млн доларів гуманітарної допомоги на побудову тунелів під Газою, – SkyNews

Ізраїль виявив під сектором Гази понад 30 тунелів.

ХАМАС витратив 100 млн доларів гуманітарної допомоги на побудову тунелів під Газою, – SkyNews
Цивільні в секторі Гази
Фото: EPA/UPG

ХАМАС використав 100 млн доларів гуманітарної допомоги, яка надходила в сектор Гази, для побудови підземних тунелів під містом.

Про це пише SkyNews з посиланням на посла Ізраїлю у Великій Британії Ципі Хотовелі.

"Хамас використав всю гуманітарну допомогу, яка надійшла в Газу за останні кілька років, щоб побудувати це підземне місто-тунель", – розповіла вона.

За словами Хотовелі, кожен тунель коштував близько 3 млн доларів. Загалом Ізраїль виявив понад 30 тунелів.

"Людям Гази можна було надати гуманітарну допомогу на 100 млн доларів, але ні, ХАМАС створив цю військову машину, це жахливе підпільне метро", – додала посол.

Ципі Хотовелі наголосила, що ХАМАС зловживав підтримкою міжнародної спільноти.

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Нагадаємо, одним із основних джерел допомоги окупованим Ізраїлем палестинським територіям є Європа. За оцінками ООН, близько 2,1 млн людей в секторі Гази потребують гуманітарної допомоги, зокрема мільйон дітей. Загальний обсяг допомоги ЄС, виділеної палестинському народу у рамках бюджетних асигнувань на 2022 рік, становив 296 млн євро.

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