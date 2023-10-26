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Унаслідок нападу ХАМАС на Ізраїль загинув 21 українець, – МЗС

Також відомо про трьох загиблих громадян України у секторі Гази.

Унаслідок нападу ХАМАС на Ізраїль загинув 21 українець, – МЗС
Фото: EPA/UPG

Наразі підтверджена інформація про 21 загиблого та одного зниклого безвісти українця в Ізраїлі внаслідок нападу бойовиків ХАМАС 7 жовтня.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, у секторі Гази загинуло троє громадян України – двоє дітей та дорослий. Поранення різного ступеню тяжкості отримали шестеро українців, зокрема троє дітей. Постраждалим надається медична допомога.

Евакуюватися з сектору Гази висловили бажання 357 українців, серед них 208 жінок. Українські дипломатичні установи підтримують із ними постійний зв‘язок.

Водночас контрольно-пропускний пункт "Рафах" на кордоні Сектору Гази та Єгипту наразі не працює, можливості виїхати немає. Це стосується не лише громадян України, але і громадян інших держав.

"МЗС України спільно із партнерами працює із причетними сторонами, аби отримати дозвіл на якнайшвидше вивезення людей", – зазначив Ніколенко.

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Раніше повідомлялося, що у секторі Гази перебувають близько 500 громадян України. Станом на 23 жовтня 337 з них були готові евакуюватися. 

Вчора підконтрольне угрупованню ХАМАС міністерство охорони здоров'я Гази заявило, що внаслідок бойових дій загинуло понад 6,5 тис. палестинців. Також відомо, що внаслідок нападу терористів, який розпочався 7 жовтня, загинули понад 1 400 ізраїльтян, переважно цивільних. 

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