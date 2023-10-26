Учора ворог бив по двох районах Харківщини, поранена жінка

На протипіхотній міні підірвався та загинув на місті чоловік.

Протягом минулої доби ворог обстрілював прифронтові та прикордонні населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вчора близько 20:00 внаслідок обстрілу села Подоли Куп'янського району був зруйнований приватний житловий будинок, ще 3 будинки були пошкоджені. Зазнала поранення та була госпіталізована жінка 83 років. Стан – середньої тяжкості. У селі Огірцеве Чугуївського району обстрілами пошкоджено житловий будинок, сталася пожежа.

Під вогнем окупантів також перебували Охримівка, Кругле, Бударки Чугуївського району та Першотравневе, Кіндрашівка, Іванівка, Кислівка, Піщане, Берестове Куп'янського району.

Близько 16:50 в полі біля села Яремівка Ізюмського району на протипіхотній міні типу "Пелюстка" підірвався 57-річний чоловік. Загинув на місці.

Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 12 га території та знешкодили 301 вибухонебезпечний предмет. На Куп’янському напрямку тривають активні бої. За добу ЗСУ відбили 13 атак ворога в районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівка. Ворог успіху не має, зазнає втрат.

Нагадаємо, протягом доби 23 жовтня ворог з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів Харківської області. Внаслідок збройної агресії ворога були поранені четверо людей.