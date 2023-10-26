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У США чоловік застрелив 22 людини, більше 50 осіб поранені

Стрілка досі не спіймали. Відомо, що підозрюваний є сертифікованим інструктором зі зброї та резервістом армії США.

У США чоловік застрелив 22 людини, більше 50 осіб поранені
Фото: Androscoggin County Sheriff's Office

У американському місті Льюїстон, штат Мен, невідомий чоловік застрелив щонайменше 22 людини в одному із місцевих барів та у закладі для боулінгу. При цьому більше 50 людей були поранені, повідомляє CNN. 

Раніше місцева поліція опублікувала фото стрілка. Це 40-річний Роберт Кард, який є сертифікованим інструктором зі зброї та резервіст армії США.

Стрілка досі не затримали. 

Нагадаємо, у вересні у Нідерландах студент-медик застрелив трьох людей, зокрема підлітка. Чоловік відкрив стрілянину у квартирі та університеті.

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