Стрілка досі не спіймали. Відомо, що підозрюваний є сертифікованим інструктором зі зброї та резервістом армії США.

У американському місті Льюїстон, штат Мен, невідомий чоловік застрелив щонайменше 22 людини в одному із місцевих барів та у закладі для боулінгу. При цьому більше 50 людей були поранені, повідомляє CNN.

Раніше місцева поліція опублікувала фото стрілка. Це 40-річний Роберт Кард, який є сертифікованим інструктором зі зброї та резервіст армії США.

Стрілка досі не затримали.

Нагадаємо, у вересні у Нідерландах студент-медик застрелив трьох людей, зокрема підлітка. Чоловік відкрив стрілянину у квартирі та університеті.