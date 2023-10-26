Єрмак і Салліван обговорили координацію кроків щодо спільного оборонного виробництва

Глава Офіс президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

“Ми продовжили діалог щодо питань, які обговорювалися під час телефонної розмови президентів України та США 19 жовтня. Скоординували кроки з реалізації домовленостей щодо спільного оборонного виробництва, досягнутих на зустрічі Володимира Зеленського та Джозефа Байдена у Вашингтоні”, - повідомив Єрмак.

Він зазначив, що сторони також обговорили оперативну ситуацію на різних ділянках фронту і результати застосування озброєння, наданого союзниками України задля відбиття російського вторгнення.

Також говорили щодо реалізації Формули миру. Особливу увагу приділили підготовці до наступної зустрічі радників, яка відбудеться на Мальті.

Зазначимо, нещодавно президент Володимир Зеленський закликав німецький бізнес інвестувати у виробництво ППО та іншої зброї в Україні. Глава держави зазначив, що Україна нарощує своє власне виробництво у оборонній сфері.

Тим часом США планують оголосити про новий пакет допомоги Україні обсягом 150 млн доларів. До нього мають увійти ракети для HIMARS, боєприпаси для NASAMS, протитанкові ракети TOW та інше.