Чеська спецслужба виявила спроби реекспорту заборонених товарів до Росії

Йшлося про верстати, запасні частини або хімікати через низку третіх країн.

Служба безпеки та інформації (BIS) Чехії повідомила про виявлені спроби реекспорту заборонених товарів до Росії, передає iDnes.

Зловмисники спробували провезти верстати, запасні частини або хімікати через низку третіх країн до РФ.

Відповідно до звіту BIS, заходи Євросоюзу суттєво ускладнили доступ Росії до товарів, які можуть бути використані у військово-промисловому комплексі.

Через російське вторгнення в Україну зазнала впливу російськомовна організована злочинність, для якої війна означає нові можливості.

Чеська Служба безпеки та інформації повідомила, що деякі представники російськомовного криміналу в Чехії мають зв'язки з російськими спецслужбами, а війна в Україні підвищує ризик як їхньої безпосередньої участі у підривних діях, так і просто дій у ролі "сервісних структур".

Також було зафіксовано спроби використати Чехію для легалізації грошей, отриманих з України чи Росії.

Нагадаємо, хоча більшість російських оборонних виробництв після 24 лютого 2022 року потрапила під західні санкції, але підрядники підприємств, що випускають “Кинджал”, уникають європейських санкцій. Це дозволяє їм імпортувати необхідні для роботи товари безпосередньо з різних країн Європейського Союзу.

Глава ОПУ Андрій Єрмак раніше повідомляв, що у російських ракетах та безпілотниках продовжують знаходити іноземні компоненти.