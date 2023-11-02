Північна Корея масово закриває свої посольства у 12 країнах, – Bloomberg

Лідер КНДР Кім Чен Ин розпочинає масштабне скорочення посольств Північної Кореї, вважаючи, що він зможе отримати більший прибуток від угод із Кремлем із продажу зброї, ніж від дипломатичних представництв, – пише Bloomberg.

Відомо, що Північна Корея закрила свої посольства в Уганді та Анголі. Також Пхеньян планує закрити своє консульство в Гонконзі і більше десяти дипломатичних установ в Африці та інших країнах. До числа запланованих до закриття входить посольство КНДР в Іспанії.

Міністерство об’єднання Південної Кореї вважає, що у Кім Чен Ина закінчуються гроші, щоб підтримувати роботу всіх своїх дипломатичних установ через глобальні санкції, які виснажують його скарбницю, – повідомляє Yonhap.

За даними міністерства, зараз у Пхеньяні 47 посольств, три консульства та три представництва.

Закриття підприємств відбулося на тлі того, що Північна Корея, схоже, активізувала прибутковий бізнес із відправлення боєприпасів до Росії для допомоги в нападі на Україну.

Посольства Північної Кореї посіли незвичайне місце в дипломатичному світі, оскільки США, Великобританія та інші звинувачують багатьох із них у розробці незаконних фінансових схем для фінансування своїх операцій, закупівлі предметів розкоші для лідерів у Пхеньяні та повернення готівки, отриманої нечесними методами.

Північна Корея регулярно заперечує будь-які звинувачення США та їхніх партнерів у протиправних діях.

Закриття посольств відбулося через те, що Північна Корея, схоже, активізувала прибутковий бізнес із надсилання боєприпасів до Росії для допомоги в її нападі на Україну.

Високий попит у зв'язку з війною Росії в Україні призвів до зростання світових цін на артилерійські снаряди, причому 155-мм снаряди, використовувані силами НАТО, коштують близько 3000 доларів за штуку.

Якби Північна Корея продавала снаряди за аналогічними цінами, то вартість її поставок у Росію перевищила б $3 млрд, що становить понад 10% економіки Північної Кореї, виходячи з оцінки її річного виробництва, зробленої центральним банком Південної Кореї.

Нагадаємо, що Північна Корея відправила Росії уже понад 10 партій боєприпасів, зокрема більш ніж мільйон артилерійських снарядів.