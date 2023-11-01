КНДР передала Росії більш ніж мільйон артилерійських снарядів для використання на війні, – розвідка Південної Кореї

За оцінкою Південної Кореї, стільки росіяни використовують на війні за два місяці.

Північна Корея відправила Росії уже понад 10 партій боєприпасів, зокрема більш ніж мільйон артилерійських снарядів. Таку заяву Національної служби розвідки Південної Кореї поширило The Guardian.

Усі ці боєприпаси призначені для використання проти України. Приблизно 10 млн боєприпасів росіяни витрачають на війні за два місяці, сказав член парламентського комітету Ю Санг Бум.

Таку інформацію озвучили на закритому засіданні парламентського комітету із питань розвідки. Південнокорейське розвідувальне агентство також додало, що Північна Корея перебуває на завершальній стадії підготовки до запуску розвідувального супутника, і шанси на успіх третьої спроби є високими.

Про те, що Росія отримує від КНДР боєприпаси, знала українська розвідка, заявив раніше очільник ГУР Кирило Буданов. У вересні він говорив, що відвантаження почалися півтора місяці тому. На початку серпня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов говорив, що Україна постачать північнокорейскього озброєння росіянам не фіксувала.

США обіцяли, що КНДР "заплатить ці ну", якщо постачатиме зброю росіянам.

Інформацію підтвердила і Південна Корея. Її президент Юн Сок Йоль застеріг Росію та Північну Корею від укладення будь-яких щодо зброї, заявивши, що Сеул та його союзники будуть готові відповісти на “пряму провокацію”.

У вересні тоді ще голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі заявив, що Північна Корея, можливо, збільшить постачання в Росію артилерійських боєприпасів для війни в Україні. Йдеться про надання 152-мм артилерійських снарядів радянських часів.

Згодом США повідомили, що Північна Корея постачала до Росії військову техніку та боєприпаси – понад 1000 контейнерів.