Україна підписала міжнародну декларацію про безпечне використання ШІ

У документі є інформація про всі останні дослідження в галузі, а також про потенційні ризики технології.

Україна підписала Міжнародну декларацію про безпечне використання штучного інтелекту (ШІ) на наймасштабнішому саміті з безпеки штучного інтелекту - AI Safety Summit в лондонському Блечлі-парку.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Крім України, декларацію підписали ще 29 країн, серед яких - США, Австралія та країни ЄС, а також Китай, Саудівська Аравія, Південна Корея.

"Що зміниться? Штучний інтелект розвиватиметься в інтересах держави, бізнесу й громадян. У декларації є інформація про всі останні дослідження в галузі ШІ, про потенційні ризики технології, як-от втрата контролю та потенційні негативні наслідки використання", - зазначили в Мінцифри.

Нагадаємо, сьогодні, в перший день саміту, Британія, США, ЄС і Китай підписали декларацію Блетчлі (Bletchley declaration) про “катастрофічну” небезпеку штучного інтелекту.

ШІ належить до передових систем, які, на думку деяких експертів, можуть стати розумнішими за людей під час виконання низки завдань. У кулуарах саміту американський мільярдер Ілон Маск, власник Tesl, SpaceX і соціальної платформи X попередив: “Вперше ми зіткнулися з ситуацією, коли відбувається щось, що буде набагато розумнішим за найрозумнішу людину… мені не зрозуміло, чи можемо ми насправді контролювати це”.