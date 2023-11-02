Британія, США, ЄС і Китай підписали декларацію про “катастрофічну” небезпеку штучного інтелекту

Двадцять вісім країн схвалили декларацію Блетчлі (Bletchley declaration) в перший день саміту з безпеки ШІ.

Велика Британія, США, ЄС, Австралія та Китай погодилися, що штучний інтелект (ШІ) становить потенційно катастрофічний ризик для людства.

Про це пише The Guardian.

Така заява викладена у першій міжнародній декларації, присвяченій цим технологіям. Комюніке знаменує собою дипломатичний успіх для Великобританії й, зокрема, для прем'єра країни Ріші Сунака.

Двадцять вісім урядів підписали так звану декларацію Блетчлі (Bletchley declaration) в перший день саміту з безпеки штучного інтелекту, організованого британським урядом. Країни домовилися працювати разом над дослідженнями безпеки ШІ, хоча очевидно, що США та Великобританія змагаються за лідерство в розробці нових правил.

Сунак привітав цю заяву, назвавши її “досить неймовірною”. “Немає нічого більшого трансформатора для майбутнього наших дітей і онуків, ніж такий технологічний прогрес, як ШІ. Ми зобов’язані гарантувати безпечний і відповідальний розвиток штучного інтелекту, враховуючи ризики, які він створює на досить ранніх стадіях процесу”, − додав він.

Міністерка з питань технологій Великобританії Мішель Донелан, заявила журналістам: “Вперше країни погодилися з тим, що нам потрібно не лише незалежно, а й колективно розглядати ризики, пов’язані з передовим ШІ”.

ШІ належить до передових систем, які, на думку деяких експертів, можуть стати розумнішими за людей під час виконання низки завдань. У кулуарах саміту американський мільярдер Ілон Маск, власник Tesl, SpaceX і соціальної платформи X попередив: “Вперше ми зіткнулися з ситуацією, коли відбувається щось, що буде набагато розумнішим за найрозумнішу людину… мені не зрозуміло, чи можемо ми насправді контролювати це”.

Додамо, Китай підписав декларацію, яка включала таку пропозицію: “Ми вітаємо зусилля міжнародної спільноти зі співробітництва в галузі ШІ для сприяння інклюзивному економічному зростанню, сталому розвитку та інноваціям, для захисту прав людини та основних свобод, а також для зміцнення суспільної довіри та довіри до Системи штучного інтелекту зможуть повністю реалізувати свій потенціал”.

Нагадаємо, укладачі словника англійської мови Collins Dictionary назвали головним словом 2023 року "штучний інтелект" (ШІ). Зазначається, що цього року використання цього терміна зросло в чотири рази.