Палата представників США прийняла законопроект про надання Ізраїлю допомоги в розмірі 14,3 млрд доларів

Республіканська партія запропонувала скасувати фінансування Служби внутрішніх доходів у розмірі 14,3 млрд доларів, щоб компенсувати вартість допомоги Ізраїлю.

Палата представників США вирішила надати допомогу Ізраїлю в розмірі 14,3 млрд доларів на фоні його війни проти ХАМАС.

Про це повідомляє CNN.

Втім, лідер більшості в Сенаті Чак Шумер вже назвав законопроект Республіканської партії “глибоко помилковою пропозицією”. Демократи заперечують проти того, що законопроект не передбачає допомоги Україні та передбачає скорочення фінансування Служби внутрішніх доходів.

Демократична партія закликає до допомоги Ізраїлю додати безпекову допомогу Україні у війні проти Росії.

Хоча у Сенаті є двопартійна підтримка допомоги Ізраїлю та подальшої допомоги Україні, в Палаті представників багато республіканців виступають проти надсилання додаткової допомоги Україні. Це породжує розбіжності між двома палатами.

Республіканська партія запропонувала скасувати фінансування Служби внутрішніх доходів у розмірі 14,3 млрд доларів, щоб компенсувати вартість допомоги Ізраїлю.

Втім, позапартійне бюджетне управління Конгресу заявило, що така пропозиція збільшить дефіцит і призведе до втрати приблизно 26,8 млрд доларів протягом 10 років.

Лідер демократів у Сенаті запевнив, що Сенат “не розглядатиме цю глибоко помилкову пропозицію Республіканської палати представників. Натомість ми працюватимемо разом над нашим двопартійним пакетом екстреної допомоги, який включає допомогу Ізраїлю, Україні, конкуренцію з урядом Китаю та гуманітарну допомогу Газі”.

Водночас, новообраний спікер Палати представників Майк Джонсон пообіцяв прийняти пакет допомоги Україні після того, як вони домовляться з Ізраїлем.

Як раніше повідомлялось, Білий дім закликає американський Конгрес продовжити законодавчий процес щодо ухвалення запиту президента Джо Байдена, який містить підтримку України й Ізраїлю.