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Литва посилює митну перевірку товарів, які ввозяться до Росії та Білорусі

Запобігання обходу санкцій.

Литва посилює митну перевірку товарів, які ввозяться до Росії та Білорусі
Фото: DELFI / Josvydas Elinskas

З листопада литовська митниця запроваджує посилений контроль за ввезенням товарів через Литву до Росії та Білорусі для запобігання можливому обходу санкцій. Про це повідомляє LRT.

"Особливу увагу буде приділено класифікації товарів, що експортуються. За даними митниці, траплялися випадки, коли задля обходу санкцій експортовані товари класифікувалися за немаркованими товарними позиціями", пише мовник.

Митниця також пропонує описувати декларовані товари максимально докладно, щоб можна було за описом виявити їх характеристики, що впливають на класифікацію товарів, та подавати документи, що підтверджують.

Влада Литви закриває два з шести прикордонних переходів на кордоні з Білоруссю.Литовський уряд пояснив своє рішення геополітичними обставинами.

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