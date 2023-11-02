ЄІБ може затвердити найближчим часом €200 млн на проєкти відновлення в Україні

Європейський інвестиційний банк може затвердити найближчим часом перші два транші по €100 млн на проєкти відновлення.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Очікується, що це станеться до кінця 2023 року. Загалом передбачено для України €450 млн.

Серед проєктів:

Ukraine Recovery III FL (€250 млн, перший транш – €100 млн): спрямований на фінансування критично важливої соціальної та міської інфраструктури. Йдеться про відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок російської агресії, та будівництво нової базової інфраструктури для забезпечення гідних умов життя для переміщених осіб та приймаючих громад;

Ukraine Water Recovery FL (€200 млн, перший транш – €100 млн): спрямований на фінансування інвестицій у критично важливу водну інфраструктуру в районах, які безпосередньо постраждали від війни або в яких проживає значна кількість ВПО. Йдеться про відновлення водопостачання та водовідведення, включаючи заходи, спрямовані на подолання наслідків руйнування Каховської дамби.

За інформацією Мінінфраструктури, ЄІБ виділяє кошти в межах співпраці з Україною, принципи якої закладено у Меморандумі про взаєморозуміння, підписаному цьогоріч у червні.

Меморандумом передбачено виділення загалом близько €840 млн кредитних коштів на реалізацію пріоритетних проєктів відновлення інфраструктури України.

За умови остаточного затвердження Радою директорів ЄІБ та Комітетом донорів EU4U перші транші у розмірі 100 млн будуть підписані до кінця цього року.

Нагадаємо, нещодавно Європейський інвестиційний банк підтвердив надання Україні 30,7 млн євро на проєкти з покращення муніципальної інфраструктури.

Укрзалізниця отримає від ЄІБ €100 млн на відновлення та модернізацію інфраструктури.