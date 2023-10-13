ЄІБ виділив Україні 30,7 млн євро на проєкти з покращення муніципальної інфраструктури

Фінансування скерують на невідкладні потреби модернізації українських міст, таких як Київ, Одеса, Львів, Луцьк та Суми.

Європейський інвестиційний банк підтвердив надання Україні 30,7 млн євро на проєкти з покращення муніципальної інфраструктури.

Про це йдеться на сайті ЄС.

Кошти мають надійти до кінця року.

Фінансування скерують на невідкладні потреби модернізації українських міст, таких як Київ, Одеса, Львів, Луцьк та Суми.

22 мільйони євро було виділено на придбання нових, екологічних тролейбусів і трамваїв українського виробництва у Києві, Львові та Одесі.

8,74 мільйона євро, що залишилися, спрямували на сприяння ключовим муніципальним проєктам, таким як реконструкція Грибовицького сміттєзвалища та підприємству з переробки твердих відходів у Львові, впровадження заходів щодо підвищення енергоефективності в дитячих садках Сум, а також покращення систем водопостачання та каналізації у Луцьку.

Ця підтримка є частиною пакету термінового реагування ЄІБ "Солідарність з Україною", в межах яког наша держава вже отримала 1,7 мільярда євро, починаючи з 2022 року.

Нагадаємо, Укрзалізниця отримає 100 мільйонів євро на відновлення та модернізацію інфраструктури.

Залишки коштів, що надійшли у 2022 році від Європейського інвестиційного банку до державного бюджету (а це 1,5 млрд грн) спрямують на проєкти відновлення в регіонах України.