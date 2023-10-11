З портів Великої Одеси вийшли з вантажами ще два балкери

Вранці 11 жовтня з портів Великої Одеси вийшли з вантажами ще 2 балкери.

Про це повідомив керівник проєкту у Інституті Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

Він зазначив, що балкери вже перебувають в територіальних водах Румунії.

З українського порту вийшли:

BEAVER (прибув 5 жовтня, вийшов 11 жовтня), один з найбільших за цей час - дедвейт 81 769 тонн. Балкер ходить під прапором Ліберії, власник з Маршаллових островів.

CASTOR (прибув 7 жовтня, вийшов 11 жовтня), дедвейт 78 888 тонн. Балкер ходить під прапором Ліберії, власник також з Ліберії.

Як раніше повідомлялось, три чорноморські порти України попри російській погрози обстрілювати судна, які прямують до українських портів, відновили приймання суден для експорту зерна. Новий коридор захищений мінними загородженнями. Маршрут проходить уздовж берега до вод Румунії та Болгарії, які є країнами НАТО. Раніше зерновий коридор йшов безпосередньо через море в Стамбул, де спільна комісія з представників ООН, Туреччини та Росії перевіряла судна, що доставляли українське зерно.