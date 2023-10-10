Радбез ООН не зміг засудити напад ХАМАСу на Ізраїль
Радбез ООН не зміг засудити напад ХАМАСу на Ізраїль
Напад ХАМАС на Ізраїль. Єрусалим оголосив війну терористам. Поточна ситуація
Напад ХАМАС на Ізраїль. Єрусалим оголосив війну терористам. Поточна ситуація
"У кремлі був шок": Буданов розповів про деталі найзухваліших операцій української розвідки
"У кремлі був шок": Буданов розповів про деталі найзухваліших операцій української розвідки
Ізраїль офіційно оголосив стан війни
Ізраїль офіційно оголосив стан війни
На 76-му році життя померла співачка та народна артистка України Ніна Матвієнко
На 76-му році життя померла співачка та народна артистка України Ніна Матвієнко
Масові звільнення в українських університетах: "закордон" заважає?
Масові звільнення в українських університетах: "закордон" заважає?
Війна в Ізраїлі. Уроки для України
Війна в Ізраїлі. Уроки для України
Армія Ізраїлю веде бій з ХАМАС у семи-восьми місцях поза Газою
Армія Ізраїлю веде бій з ХАМАС у семи-восьми місцях поза Газою
На Закарпатті стався землетрус
На Закарпатті стався землетрус
ГоловнаСуспільствоВійна

РФ вивела у Чорне море 2 підводних ракетоносія

Шторм не дозволяє використовувати надводні кораблі.

РФ вивела у Чорне море 2 підводних ракетоносія
Фото: Владислав Назаров у Telegram

Станом на ранок 10 жовтня на бойовому чергуванні у Чорному морі перебувають 2 підводних ракетоносія ворога. Загальний залп становить до 8 "Калібрів".

Про це повідомила в ефірі телемарафону керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Корабельне угруповування фактично згорнуто, тому що погода на нашому боці, шторм дуже потужний, протягом кількох діб тримається 4-5 балів, для Чорного моря це досить переконливо. І зараз ворог провів ротацію, не використовуючи надводні кораблі, які всі заведені в пункти базування, укриваються від шторму. На чергуванні залишено два підводних ракетоносії, які споряджені разом до вісьмох "Калібрів", – розповіла вона.

Підписуйтесь на наш Google News
 

Нагадаємо, вранці 7 жовтня Росія вивела на бойове чергування у Чорне море 4 кораблі, у тому числі ракетоносій. В Азовському морі Росія тримала 1 корабель, у Середземному – 3 ворожих кораблі, серед яких носій "Калібрів".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies