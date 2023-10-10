РФ вивела у Чорне море 2 підводних ракетоносія

Станом на ранок 10 жовтня на бойовому чергуванні у Чорному морі перебувають 2 підводних ракетоносія ворога. Загальний залп становить до 8 "Калібрів".

Про це повідомила в ефірі телемарафону керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Корабельне угруповування фактично згорнуто, тому що погода на нашому боці, шторм дуже потужний, протягом кількох діб тримається 4-5 балів, для Чорного моря це досить переконливо. І зараз ворог провів ротацію, не використовуючи надводні кораблі, які всі заведені в пункти базування, укриваються від шторму. На чергуванні залишено два підводних ракетоносії, які споряджені разом до вісьмох "Калібрів", – розповіла вона.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня Росія вивела на бойове чергування у Чорне море 4 кораблі, у тому числі ракетоносій. В Азовському морі Росія тримала 1 корабель, у Середземному – 3 ворожих кораблі, серед яких носій "Калібрів".