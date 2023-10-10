Уночі росіяни обстріляли село на Херсонщині, загинуло 10 корів

Окупанти влучили у сільськогосподарське підприємство.

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Сьогодні о третій ночі окупаційні війська обстріляли село Новодмитрівка Бериславського району Херсонської області.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

"Вкотре під вогнем опинилося місцеве сільськогосподарське підприємство. Внаслідок ворожих ударів загинули з десяток корів", – йдеться у повідомленні.

Люди не постраждали.

Нагадаємо, протягом минулої доби росіяни 79 разів обстрілювали Херсонську область, випустивши 443 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації, БпЛА. Четверо цивільних дістали поранення.