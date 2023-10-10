Упродовж минулої доби росіяни обстрілювали три райони Харківщини

Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та авіації обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

Про це повідомляє у Telegram очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Російські окупанти завдали авіаударів в районах Кіндрашівки, Петропавлівки та Піщаного Куп'янського району. У Кіндрашівці пошкоджено приватне домоволідіння. Без постраждалих.

В результаті мінометного обстрілу селища Козача Лопань Харківського району пошкоджена лінія електропередач. Під обстрілами росіян перебували Вовчанські Хутори, Охримівка, Дворічна, Кислівка та інші населені пункти. За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Триває розмінування. Минулої доби піротехніки ДСНС обстежили більше 11 га території та знешкодили 114 вибухонебезпечних предметів.

На Куп'янському напрямку наші захисники повністю контролюють ситуацію. За добу відбито 5 атак ворога в районі Синьківки та Іванівки.

Нагадаємо, за неділю 8 жовтня російські війська обстріляли 15 населених пунктів Харківщини. Були пошкоджені п’ять будинків. Внаслідок артилерійського обстрілу Вовчанська загинула 65-річна жінка.