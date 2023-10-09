Ворог за добу обстріляв 15 населених пунктів Харківщини

Росіяни з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілювали цивільну інфраструктуру та мирне населення Чугуївського та Куп'янського районів.

Російські війська минулої доби обстріляли 15 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Минулої доби російські окупанти з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілювали цивільну інфраструктуру та мирне населення Чугуївського та Куп'янського районів області", - написав він.

За словами Синєгубова, внаслідок артилерійського обстрілу Вовчанська Чугуївського району, який стався після 18:00, були серйозно пошкоджені два приватні будинки, загинула 65-річна жінка.

За добу пошкоджено щонайменше п'ять приватних житлових будинків. А після 18:30 були зафіксовані обстріли у селі Землянки. Там немає постраждалих та серйозних руйнувань.

За словами Синєгубова, загалом під ворожим вогнем перебували понад 15 населених пунктів, зокрема Кам’янка, Дворічна, Кислівка, Козача Лопань, Охрімівка.

Як додав голова ОВА, на Куп’янському напрямку Сили оборони України відбили три атаки ворога біля Синьківки та Іванівки.

Нагадаємо, 6 жовтня зранку Росія вранці обстріляла Харків. Окупанти влучили у будинок, загинули двоє. Поранено 30 людей, серед них є малюк 11 місяців.