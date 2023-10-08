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На Херсонщині окупанти вбили 50-річного чоловіка

Обставини загибелі невідомі.

На Херсонщині окупанти вбили 50-річного чоловіка
Ілюстративне фото
Фото: Telegram/Андрій Єрмак

У Херсонській області внаслідок обстрілів окупантів загинув чоловік.

Про це повідомили у Херсонській міській раді.

“До лікарні доставлене тіло загиблого 50-літнього чоловіка з осколковим пораненням тулуба”, − йдеться у повідомленні. 

Наразі відомо, що його привезли з Антонівки, яка сьогодні була кілька разів атакована ворогом. 

Про час і обставини загибелі інформації поки немає.

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Раніше повідомлялося про 11 поранених внаслідок російських ворожих обстрілів. Серед них є двоє дітей: 9-тимісячну дівчинку вже виписали з лікарні, натомість 11-тирічна дівчинка перебуває у вкрай важкому стані.

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