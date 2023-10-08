Від початку доби в області поранені вже 16 осіб, серед них - дев'ятимісячна дитина.

Через новий російський обстріл Херсонщини постраждала дитина.

Як повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін, під ворожий вогонь потрапило селище Кіндийка.

Була поранена 11-річна дівчинка.

За інформацією Прокудіна, загалом від початку доби на Херсонщині поранення різного ступеня отримали 16 людей. Серед них - дев'ятимісячна дитина.

Оновлення. Згодом очільник Херсонщини повідомив, що у дівчинки - численні ушкодження.

"Вибухова та черепно-мозкова травми. Забій головного мозку. Відкритий перелом лівої плечової кістки. Множинні осколкові поранення грудної клітки та шиї. Дівчинка в комі. За життя маленької борються кращі обласні фахівці", - зазначив Прокудін.

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Нагадаємо, нині у Херсоні влучання було поблизу церкви. Поранені дві жінки. У них легкі травми.

Також під обстріл потрапив Берислав. Травми середнього ступеня важкості отримав 72-річний чоловік.