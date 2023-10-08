Головне за ніч та ранок неділі, 8 жовтня: удари по Херсонщині, Донеччині та Запоріжжю

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 68 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 8 ракетних та 34 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів із реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних (штурмових) дій на Бахмутському напрямку. Мали частковий успіх північно-східніше Андріївки Донецької області. Наші воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога.

Минулої доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили артилерійський засіб, район зосередження особового складу та станцію РЕБ ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 8 жовтня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що минулої доби Збройні сили знищили понад 580 окупантів, 21 танк, 21 бронемашину, 17 артсистем. З початку повномасштабного вторгнення втрати ворожої армії склали близько 282 280 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

У ніч на 8 жовтня ворог завдав ударів по Херсонщині, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Херсонщина пережила ще одну жахливу ніч. Десятки поранених, у тому числі – дитина. Ворог неодноразово гатив по місту та населених пунктах правобережжя. Під вогнем окупантів були житлові квартали. Пошкоджені будинки, автівки, газорозподільчі мережі. Деякі снаряди не розірвалися. Їх ліквідовували рятувальники", – повідомляє очільник ОВА.

Відомо, що травми отримали 11 містян. У стані середньої важкості госпіталізували 27-річну жінку та її 9-місячну доньку. "Серед травмованих – 33-річний медик Червоного Хреста. У нього вибухова травма та контузія. Чоловіка госпіталізували. Декілька херсонців отримали гостру реакцію на стрес. Їх довелося забрати до лікарні. Це два подружжя – чоловік 67 років і дружина 63 років, а також чоловік 56 років і дружина 54 років. А також дві жінки віком 87 і 62 роки", – йдеться у повідомленні. Також, медики надали допомогу чоловікам 24 і 34 років.

Крім того, росіяни обстріляли місто Станіслав. Наслідки удару з "градів" з’ясовуються.

У неділю вранці російські війська обстріляли Констянтинівку Донецької області крилатою ракетою "Іскандер".

"Обстріл відбувся о 6:25 крилатою ракетою "Іскандер". Наразі відомо про 4-х поранених, з них одна дитина (2014 р.н.)", — повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Олексій Рослов.

Унаслідок удару пошкоджені 19 приватних будинків, 10 багатоквартирних будинків, котельня, газогін, лінія електропередач й автомобіль.

Упродовж доби ворог завдав 133 удари по 21 населеному пункту Запорізької області, повідомляє начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Унаслідок артудару по с. Біленьке поранення отримали 30-річний чоловік та 35-річна жінка, яких оперативно доправили до лікувальних установ. Загинула жінка 46 років й 71-річний чоловік.

Також російські війська завдали 118 артобстрілів по території Біленького, Малинівки, Білогір'я, Левадного, Преображенки, Полтавки, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових міст та сіл.

Нагадаємо, в суботу вранці ворожі війська обстріляли касетними снарядами село Біленьке Запорізької області. Внаслідок обстрілу загинула місцева жителька.

У неділю, 8 жовтня, на 75-році життя перестало битися серце Народної артистки України та співачки Ніни Матвієнко. Про трагічну звістку повідомила її донька Тоня Матвієнко.

Жодних подробиць про те, як і коли саме це сталося, Матвієнко не надала. Пост вона опублікувала вранці 8 жовтня. Співачка не дожила буквально два дні до свого 76-річчя.

Ніна Матвієнко, одна з найвідоміших українських артисток, свого часу стала справжньою легендою. Знаменитість виростила трьох дітей, стала щасливою мамою та дружиною. Зірці вдалось побудувати приголомшливу кар’єру. Незважаючи на те, що більшу частину репертуару співачки становлять народні українські пісні, Ніна Матвієнко є популярною співачкою не лише в Україні, а й у багатьох країнах світу. Крім того, вона здобула одні з найвищих нагород свого часу – Народна артистка Української РСР, Лауреат Державної премії УРСР ім. Т.Г. Шевченка, Герой України.

Сили оборони Ізраїлю заявили, що зранку вдарили артилерією по Лівану. Як зазначають у Силах оборони Ізраїлю, цьому передували мінометні обстріли з боку Лівану.

Ісламістське угруповання "Хезболла" взяло на себе відповідальність за мінометний обстріл півночі Ізраїлю з території сусіднього Лівану. "У заяві терористичного угрупування йдеться, що вона завдала удару по трьох ізраїльських військових об'єктах у спірному районі гори Дов", — йдеться у повідомленні Times of Israel.

При цьому Армія оборони Ізраїлю не повідомила про жодні втрати і заявила, що відповіла артилерійськими ударами. Пізніше ЦАХАЛ заявив, що ударив безпілотником по інфраструктурі бойовиків "Хезболли" у районі гори Хар-Дов на ізраїльсько-ліванському кордоні.

Також минулої ночі Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по оперативній інфраструктурі, що належить терористичній організації ХАМАС у Секторі Газа, яка використовується для здійснення терору з Сектора Газа проти ізраїльських цивільних.

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