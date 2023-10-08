Генштаб оцінив втрати ворога у війні проти України 282 280 осіб

Упродовж минулої доби, 6 жовтня, Збройні сили знищили понад 580 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати ворожої армії склали близько 282 280 осіб.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.10.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 282 280 (+580)
- танків – 4821 (+21)
- бойових броньованих машин – 9 123 (+21)
- артилерійських систем – 6705 (+17)
- РСЗВ – 808 (+0)
- засоби ППО ‒ 542 (+1)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 316 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5190 (+5)
- крилаті ракети ‒ 1530 (+0)
- кораблі /катери ‒ 20 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9111 (+38)
- спеціальна техніка ‒ 959 (+3).
Дані уточнюються.
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Мали частковий успіх північно-східніше Андріївки Донецької області. Наші воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога.