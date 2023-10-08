Генштаб оцінив втрати ворога у війні проти України 282 280 осіб

Упродовж минулої доби, 6 жовтня, Збройні сили знищили понад 580 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати ворожої армії склали близько 282 280 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.10.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 282 280 (+580)

танків – 4821 (+21)

бойових броньованих машин – 9 123 (+21)

артилерійських систем – 6705 (+17)

РСЗВ – 808 (+0)

засоби ППО ‒ 542 (+1)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5190 (+5)

крилаті ракети ‒ 1530 (+0)

кораблі /катери ‒ 20 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 9111 (+38)

спеціальна техніка ‒ 959 (+3).

Дані уточнюються.

Фото: Генштаб

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Мали частковий успіх північно-східніше Андріївки Донецької області. Наші воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога.