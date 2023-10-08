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Генштаб оцінив втрати ворога у війні проти України 282 280 осіб

Впродовж минулої доби на фронті відбулося 68 бойових зіткнень.

Генштаб оцінив втрати ворога у війні проти України 282 280 осіб
Фото: facebook.com/80brigade

Упродовж минулої доби, 6 жовтня, Збройні сили знищили понад 580 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати ворожої армії склали близько 282 280 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 282 280 (+580)
  • танків – 4821 (+21) 
  • бойових броньованих машин – 9 123 (+21)
  • артилерійських систем – 6705 (+17) 
  • РСЗВ – 808 (+0) 
  • засоби ППО ‒ 542 (+1)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 316 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5190 (+5)
  • крилаті ракети ‒ 1530 (+0)
  • кораблі /катери ‒ 20 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9111 (+38)
  • спеціальна техніка ‒ 959 (+3).

Дані уточнюються.

Фото: Генштаб

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Мали частковий успіх північно-східніше Андріївки Донецької області. Наші воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога. 

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