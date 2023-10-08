Нічний обстріл Херсонщини: десятки поранених, серед них – 9-місячне немовля

У ніч на 8 жовтня ворог завдав ударів по Херсонщині. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Херсонщина пережила ще одну жахливу ніч. Десятки поранених, у тому числі – дитина. Ворог неодноразово гатив по місту та населених пунктах правобережжя. Під вогнем окупантів були житлові квартали. Пошкоджені будинки, автівки, газорозподільчі мережі. Деякі снаряди не розірвалися. Їх ліквідовували рятувальники", – повідомляє очільник ОВА.

Відомо, що травми отримали 11 містян. У стані середньої важкості госпіталізували 27-річну жінку та її 9-місячну доньку.

"Серед травмованих – 33-річний медик Червоного Хреста. У нього вибухова травма та контузія. Чоловіка госпіталізували. Декілька херсонців отримали гостру реакцію на стрес. Їх довелося забрати до лікарні. Це два подружжя – чоловік 67 років і дружина 63 років, а також чоловік 56 років і дружина 54 роки. А також дві жінки віком 87 і 62 роки", – йдеться у повідомленні. .

Також, медики надали допомогу чоловікам 24 і 34 років.

Крім того, росіяни обстріляли місто Станіслав. Наслідки удару з «градів» з’ясовуються.

Нагадаємо, минулої доби ворог завдав 8 ракетних та 34 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах.