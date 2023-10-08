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Україна зміцнює протиповітряну оборону для захисту об’єктів критичної інфраструктури

Цієї зими слід очікувати атаки та низку стратегічних об'єктів держави.

Україна зміцнює протиповітряну оборону для захисту об’єктів критичної інфраструктури
Фото: Міноборони України

Україна вже працює над зміцненням та оновленням своєї протиповітряної оборони. Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини". 

Україна почала працювати над зміцненням ППО, замінюючи застарілі радянські системи на сучасні комплекси західного зразка для захисту об’єктів критичної інфраструктури цієї зими.

"Ставка буде зроблена на об’єкти енергетики, в опалювальний сезон енергетично-паливного сектора у цілому, а також на стратегічні об'єкти держави та об'єкти критичної інфраструктури", — зазначив Ігнат.

Речник наголосив, що цієї зими російські війська можуть намагатися уразити цілу низку об’єктів критичної інфраструктури, зокрема порушити роботу продовольчого сектора.

"Вже варто вносити до об'єктів критичної інфраструктури продовольчий сектор, адже по ньому росіяни б'ють", — підкреслив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, восени Росія збільшила інтенсивність застосування ударних безпілотників проти України. Зокрема, у вересні війська РФ випустили по українській території понад 500 БпЛА.

"За 6 місяців минулого опалювального сезону було використано проти України понад 1000 "Шахедів". А ми вже маємо пів тисячі лише за один місяць", — сказав військовий.

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