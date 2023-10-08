Ізраїль масовано атакували ракетами: під удар потрапили південь та центр країни
Ізраїль масовано атакували ракетами: під удар потрапили південь та центр країни
Ізраїль заявив про початок спецоперації "Залізні мечі"
Ізраїль заявив про початок спецоперації "Залізні мечі"
Росія заборонила в'їзд українців через більшість третіх країн
Росія заборонила в'їзд українців через більшість третіх країн
Нардепи Дмитрук та Куницький побили хлопця в центрі Києва
Нардепи Дмитрук та Куницький побили хлопця в центрі Києва
"Сьогодні перед нами стоїть виклик масштабування". Як наростити виробництво артилерії та бронетехніки
"Сьогодні перед нами стоїть виклик масштабування". Як наростити виробництво артилерії та бронетехніки
"Мама-красуня, доня, татусь". Як росіяни однією ракетою вбили цілу родину загиблого бійця Андрія Козиря
"Мама-красуня, доня, татусь". Як росіяни однією ракетою вбили цілу родину загиблого бійця Андрія Козиря
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Напад ХАМАС на Ізраїль. Єрусалим оголосив війну терористам. Поточна ситуація
Напад ХАМАС на Ізраїль. Єрусалим оголосив війну терористам. Поточна ситуація
Friendly fire по-російськи: 26 збитих власних літаків
Friendly fire по-російськи: 26 збитих власних літаків
ГоловнаСуспільствоВійна

Рівно рік тому СБУ вперше підірвала Кримський міст

У відомстві нагадали, як це вдалося зробити.

Рівно рік тому СБУ вперше підірвала Кримський міст

Рік тому Служба безпеки України вперше підірвала Кримський міст та завдала Росії найболючішого репутаційного удару. 

У пресслужбі відомства зазаначили, що це сталося  на ранок після дня народження Путіна, та нагадали,  як вдалося провести цю спецоперацію:

- Міст підірвала вантажівка з 21 тонною вибухівки у тротиловому еквіваленті;

- Операцію розробляв особисто Василь Малюк з кількома співробітниками служби: вибухівку замаскували в рулонах з пакувальною плівкою;

- СБУ вдалося «обійти» спецглушилки на мосту, які заважають дистанцій детонації;

 - Вибух обвалив дві напівсекції автомобільної частини мосту та пошкодив залізничну колію. 

Цією атакою, кажуть у відомстві,  СБУ зруйнувала міф про найзахищеніший міст у світі.

 А 17 липня 2023 року Служба безпеки повторно успішно атакували міст вже з допомогою дронів "Морський малюк".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies