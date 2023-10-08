Рівно рік тому СБУ вперше підірвала Кримський міст

Рік тому Служба безпеки України вперше підірвала Кримський міст та завдала Росії найболючішого репутаційного удару.
У пресслужбі відомства зазаначили, що це сталося на ранок після дня народження Путіна, та нагадали, як вдалося провести цю спецоперацію:
- Міст підірвала вантажівка з 21 тонною вибухівки у тротиловому еквіваленті;
- Операцію розробляв особисто Василь Малюк з кількома співробітниками служби: вибухівку замаскували в рулонах з пакувальною плівкою;
- СБУ вдалося «обійти» спецглушилки на мосту, які заважають дистанцій детонації;
- Вибух обвалив дві напівсекції автомобільної частини мосту та пошкодив залізничну колію.
Цією атакою, кажуть у відомстві, СБУ зруйнувала міф про найзахищеніший міст у світі.
А 17 липня 2023 року Служба безпеки повторно успішно атакували міст вже з допомогою дронів "Морський малюк".