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На Таврійському напрямку українські війська знищили 241 окупанта

Двоє здалися в полон.

На Таврійському напрямку українські війська знищили 241 окупанта
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони минулої доби знешкодили на Таврійському напрямку 241 окупанта, ще двоє здалися в полон. Про це повідомляє пресслужба Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСГВ "Таврія" протягом доби виконали 1212 вогневих завдань. Загальні втрати ворога - 241 особа. Двоє російських окупантів здалися в полон", - ідеться в повідомленні.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог здійснив понад 20 невдалих атак.

Нагадаємо, за добу Сили оборони знищили 580 окупантів та 21 ворожий танк.

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