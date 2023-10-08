На Таврійському напрямку українські війська знищили 241 окупанта

Сили оборони минулої доби знешкодили на Таврійському напрямку 241 окупанта, ще двоє здалися в полон. Про це повідомляє пресслужба Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСГВ "Таврія" протягом доби виконали 1212 вогневих завдань. Загальні втрати ворога - 241 особа. Двоє російських окупантів здалися в полон", - ідеться в повідомленні.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог здійснив понад 20 невдалих атак.

Нагадаємо, за добу Сили оборони знищили 580 окупантів та 21 ворожий танк.