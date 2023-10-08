ЗСУ мають успіхи в районі Великої Новосілки, – розвідка

Ситуація у районі селища Велика Новосілка на півдні Донецької області стабілізувалася. Окупанти на цьому напрямку перебувають в обороні. Про це повідомляє Міноборони Британії в "Х".

"На ділянці Великої Новосілки, розташованій на захід від міста Вугледар на Донеччині, за останні чотири тижні стало відносно тихо, а бої з моменту їхнього розпалу у червні-липні 2023 року стали набагато менш інтенсивними", — зазначають у розвідці.

Впродовж літа Україні вдалося звільнити на цій осі щонайменше 125 квадратних кілометрів території.

При цьому наступальні дії ЗСУ скували частини 36-ї і 5-ї загальновійськових армій РФ, а також десантні війська, не дозволивши їм посилити інші райони. У розвідці вважають, що протягом наступних шести тижнів Росія навряд чи буде відводити війська з цієї осі.

"Хоча ця вісь стабілізувалася, російські війська, ймовірно, залишаться в оборонній позиції, щоб захиститися від майбутніх наступальних операцій України. Малоймовірно, що у найближчі шість тижнів відбудеться суттєвий відтік російських сил із цього напряму", — зазначають у британському Міноборони.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Наші воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога.