У Києві на цифрових носіях реклами Києва з'явиться прапор Ізраїлю.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Сьогодні ввечері, о 20:00, на цифрових носіях реклами на вулицях столиці майорітиме прапор держави Ізраїль. Міська влада звернулася до власників цифрових рекламних конструкцій розмістити прапор Ізраїлю. На знак солідарності українців із ізраїльським народом, який зазнав агресії і бʼється сьогодні за свою країну", - йдеться в дописі Кличка у соцмережах.

Також ізраїльський стяг майорітиме на комунальних електронних інформаційних табло на великих перехрестях міста.

Нагадаємо, нині прапор Ізраїлю вивісили біля будівель Європейського парламенту в Страсбурзі та Європейської комісії в Брюсселі.

Israel flag flown in front of the European Parliament buildings, in Brussels. pic.twitter.com/hAJiXN0eoP — Jaume Duch (@jduch) October 8, 2023