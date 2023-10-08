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На знак підтримки Ізраїлю його прапор з'явиться на рекламних та інформаційних електронних табло Києва

Вивішать стяг о 20.00 8 жовтня.

На знак підтримки Ізраїлю його прапор з'явиться на рекламних та інформаційних електронних табло Києва
Фото: EPA/UPG

У Києві на цифрових носіях реклами Києва з'явиться прапор Ізраїлю.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Сьогодні ввечері, о 20:00, на цифрових носіях реклами на вулицях столиці майорітиме прапор держави Ізраїль. Міська влада звернулася до власників цифрових рекламних конструкцій розмістити прапор Ізраїлю. На знак солідарності українців із ізраїльським народом, який зазнав агресії і бʼється сьогодні за свою країну", - йдеться в дописі Кличка у соцмережах.

Також ізраїльський стяг майорітиме на комунальних електронних інформаційних табло на великих перехрестях міста.

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Нагадаємо, нині прапор Ізраїлю вивісили біля будівель Європейського парламенту в Страсбурзі та Європейської комісії в Брюсселі.

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