Поліція перевіряє загибель тварин у харківському екопарку

В екопарку повідомили про масове вбивство тварин контактної зони й заявляють про отруєння миш'яком.

Поліція Харківської області перевіряє інформацію про загибель тварин у харківському парку "Фельдман-Екопарк".

Про це йдеться на сторінці поліції у Facebook.

“В ході моніторингу соціальних мереж виявлена інформація, що на території контактної зони в Фельдман-Екопарк загинули тварини”, − йдеться у повідомленні.

За адресою виїхала слідчо-оперативна група, триває перевірка.

В екопарку повідомили про масове вбивство тварин контактної зони для найменших, зокрема кроликів та морських свинок.

“Розтин показав, що тварин отруїли миш'яком. Важко зрозуміти мотиви того, хто це зробив”, − йдеться у повідомленні.

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