Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
ХАМАС розпочав війну проти Ізраїлю – і Газа заплатить ціну за свою зухвалість
ХАМАС розпочав війну проти Ізраїлю – і Газа заплатить ціну за свою зухвалість
На 76-му році життя померла співачка та народна артистка України Ніна Матвієнко
На 76-му році життя померла співачка та народна артистка України Ніна Матвієнко
Ізраїль масовано атакували ракетами: під удар потрапили південь та центр країни
Ізраїль масовано атакували ракетами: під удар потрапили південь та центр країни
Нардепи Дмитрук та Куницький побили хлопця в центрі Києва
Нардепи Дмитрук та Куницький побили хлопця в центрі Києва
"Сьогодні перед нами стоїть виклик масштабування". Як наростити виробництво артилерії та бронетехніки
"Сьогодні перед нами стоїть виклик масштабування". Як наростити виробництво артилерії та бронетехніки
Росія заборонила в'їзд українців через більшість третіх країн
Росія заборонила в'їзд українців через більшість третіх країн
"Мама-красуня, доня, татусь". Як росіяни однією ракетою вбили цілу родину загиблого бійця Андрія Козиря
"Мама-красуня, доня, татусь". Як росіяни однією ракетою вбили цілу родину загиблого бійця Андрія Козиря
Напад ХАМАС на Ізраїль. Єрусалим оголосив війну терористам. Поточна ситуація
Напад ХАМАС на Ізраїль. Єрусалим оголосив війну терористам. Поточна ситуація
ГоловнаСуспільствоПодії

Поліція перевіряє загибель тварин у харківському екопарку

В екопарку повідомили про масове вбивство тварин контактної зони й заявляють про отруєння миш'яком.

Поліція Харківської області перевіряє інформацію про загибель тварин у харківському парку "Фельдман-Екопарк".

Про це йдеться на сторінці поліції у Facebook.

“В ході моніторингу соціальних мереж виявлена інформація, що на території контактної зони в Фельдман-Екопарк загинули тварини”, − йдеться у повідомленні. 

За адресою виїхала слідчо-оперативна група, триває перевірка.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

В екопарку повідомили про масове вбивство тварин контактної зони для найменших, зокрема кроликів та морських свинок.

“Розтин показав, що тварин отруїли миш'яком. Важко зрозуміти мотиви того, хто це зробив”, − йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, литовські законодавці в четвер прийняли закон, який забороняє хутряні ферми в країні з 2027 року. Їхні власники отримають компенсації, але розмір компенсацій викликає нарікання з боку бізнесу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies