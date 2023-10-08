На горі Говерла загинув турист, ще одного врятували надзвичайники.

Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС в Івано-Франківській області.

Сьогодні о 11:40 до Служба порятунку отримала повідомлення про те, що під час спуску двох туристів по зеленому маршруту з гори Говерла вони заблукали та потребують допомоги рятувальників.

О 14.20 одного з заблукалих знайшли між синім та зеленим маршрутом, його рятувальники супроводили до бази Заросляк. Згодом між Говерлівським водоспадом та синім маршрутом знайшли другого туриста − без ознак життя. Рятувальники намагалися реанімувати його, але безрезультатно.

Тіло загиблого транспортували до підніжжя гори та передали працівникам поліції.

“Рятувальники вкотре нагадують громадянам про те, що необхідно відповідально ставитися до туристичних походів, не виходити у високогір’я у період ускладнення погодних умов та дотримуватися правил безпеки в горах”, − закликали надзвичайники.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, торік у квітні турист з Києва загинув у горах на румунській стороні. Його син отримав обмороження ніг.