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На горі Говерла загинув турист, ще одного врятували

Тіло загиблого передали поліції.

На горі Говерла загинув турист, ще одного врятували надзвичайники.

Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС  в Івано-Франківській області.

Сьогодні о 11:40 до Служба порятунку отримала повідомлення про те, що під час спуску двох туристів по зеленому маршруту з гори Говерла вони заблукали та потребують допомоги рятувальників.

О 14.20 одного з заблукалих знайшли між синім та зеленим маршрутом, його рятувальники супроводили до бази Заросляк. Згодом між Говерлівським водоспадом та синім маршрутом знайшли другого туриста − без ознак життя. Рятувальники намагалися реанімувати його, але безрезультатно. 

Тіло загиблого транспортували до підніжжя гори та передали працівникам поліції.

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“Рятувальники вкотре нагадують громадянам про те, що необхідно відповідально ставитися до туристичних походів, не виходити у високогір’я у період ускладнення погодних умов та дотримуватися правил безпеки в горах”, − закликали надзвичайники.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, торік у квітні турист з Києва загинув у горах на румунській стороні. Його син отримав обмороження ніг.

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