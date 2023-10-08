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Окупанти знову обстріляли Херсон, важко поранено 11-річну дівчинку

Місто обстріляли з артилерії.

Окупанти знову обстріляли Херсон, важко поранено 11-річну дівчинку
Фото: Офіс генпрокурора

Сьогодні окупанти вдруге обстріляли Херсон, важко поранено 11-річну дівчинку.

Про це повідомили в Офісі генпрокуратури.

“8 жовтня 2023 року близько 15:45 російські військові вдруге за день обстріляли приміське селище міста Херсона, ймовірно з артилерії”, − йдеться у повідомленні.

11-річна дівчинка отримала множинні осколкові поранення, перелом руки та травму голови, її госпіталізовано. Стан дитини важкий, медики борються за її життя. 

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За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Фото: Офіс генпрокурора

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли селище Кіндийка на Херсонщині, поранена дитина (оновлено). Раніше було відомо про 16 поранених осіб, серед них є дев'ятимісячна дитина.

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