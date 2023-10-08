Сьогодні окупанти вдруге обстріляли Херсон, важко поранено 11-річну дівчинку.

Про це повідомили в Офісі генпрокуратури.

“8 жовтня 2023 року близько 15:45 російські військові вдруге за день обстріляли приміське селище міста Херсона, ймовірно з артилерії”, − йдеться у повідомленні.

11-річна дівчинка отримала множинні осколкові поранення, перелом руки та травму голови, її госпіталізовано. Стан дитини важкий, медики борються за її життя.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Фото: Офіс генпрокурора

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли селище Кіндийка на Херсонщині, поранена дитина (оновлено). Раніше було відомо про 16 поранених осіб, серед них є дев'ятимісячна дитина.