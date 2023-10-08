В Україні у понеділок буде до +16, у низці регіонів дощитиме

У понеділок, 9 жовтня Україні прогнозують мінливу хмарність.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Вночі на крайньому півдні невеликий дощ, вдень на Закарпатті та Прикарпатті помірні дощі (в Карпатах з мокрим снігом), на решті території без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, вдень крім західних областей, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту (в Карпатах і в повітрі) заморозки 0-5°, вдень 6-11° тепла; у південній частині вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°.

Нагадаємо, за даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньомісячна температура повітря у вересні в Києві дорівнювала +18,8°С, що на 3,9°С вище за кліматичну норму. Відтак вересень в українській столиці був найтеплішим за всю історію спостережень.