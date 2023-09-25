26 вересня в Україні буде до +28

У вівторок, 26 вересня, в Україні очікується невелика хмарність, без опадів.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вночі та вранці у західних та північних областях місцями туман. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі становитиме 9-14°, у південній частині 13-18°; вдень 23-28°, на Прикарпатті 17-22°.

У Києві та Київській області 26 вересня опади не прогнозуються. Температура у столиці вночі 12-14°, вдень 25-27°; у регіоні вночі 9-14°, вдень 23-28°.

Нагадаємо, що у суботу, 23 вересня, у Києві зафіксували температурний рекорд: середньодобова температура повітря не опустилась нижче +20,6°С.

В серпні у столиці було зафіксовано 12 температурних рекордів. З них 11 – у період з 27 по 30 серпня.