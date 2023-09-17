Завтра в Україні без дощів, температура до +27

У понеділок, 18 вересня синоптики прогнозують Україні мінливу хмарність.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Опадів не передбачається.

Уночі та вранці у західних та північно-східних областях місцями туман.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів 12-17°; вдень 22-27°, на високогір'ї Карпат 16-21°.

Нагадаємо, у серпні у столиці було зафіксовано 12 температурних рекордів. З них 11 - у період з 27 по 30 серпня. Середньомісячна температура повітря у серпні в Києві дорівнювала 23,8°С, що на 3,4°С вище за кліматичну норму.