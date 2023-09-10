Синоптики прогнозують Україні завтра до +24

Синоптики прогнозують Україні на понеділок, 11 вересня мінливу хмарність.

Про це повідомили в Укргідрометеорологічному центрі.

Опадів не передбачається.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 5-10°, на узбережжі морів до 13°; вдень 19-24°, на Закарпатті до 30°.

У Київській області температура вночі 5-10°, вдень 19-24°; у Києві вночі 8-10°, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 22-24°.

Нагадаємо, в серпні у столиці було зафіксовано 12 температурних рекордів. З них 11 - у період з 27 по 30 серпня. Середньомісячна температура повітря у серпні в Києві дорівнювала 23,8°С, що на 3,4°С вище за кліматичну норму.