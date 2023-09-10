Американський полковник розповсюджує дезінформацію, що “Україна давно програла війну”

Американський полковник у відставці Дуглас Макгрегор розповсюджує дезінформацію, що Україна давно програла війну, а Росія лише чекає на переговори й крах європейської економіки.

Про це він розповів в інтерв'ю американському колумністу Ендрю Наполітано, повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Макгрегор відомий своєю проросійською позицією і часто робить невтішні прогнози для України.

Цього разу він розповів про “тактику Росії” щодо припинення війни: “Росіяни просто вирішили почекати, сподіваючись на дві речі: переговори, які, очевидно, не спрацювали, і, по-друге, на те, що економіка в Європі впаде. ЄС у біді, тому, я думаю, з російського боку це виглядає так: “давайте почекаємо ще трохи й подивимося, як все це розвалиться”.

Він також заявив, що в українських колах є багато розмов про те, щоб позбутися Президента Володимира Зеленського.

“Такі твердження, не підкріплені жодними фактами, є черговою дезінформацією з боку так званого експерта, метою якої є дискредитація позиції України у війні”, − зазначили у ЦПД.

Нагадаємо, ресурси РФ поширюють фейкову інформацію про те, начебто Україна планує мобілізувати 30 тисяч етнічних українців у Канаді.